Tão logo acabou o Campeonato Argentino, o mercado interno já começa a aquecer nos bastidores. Segundo a imprensa do país vizinho, o Estudiantes estaria interessado na contratação de Gastón Fernández, há quatro meses no Grêmio. O empresário do jogador e a direção tricolor negam qualquer tipo de procura pelo camisa 10.

O jornal Hoy noticiou na segunda-feira que o time de La Plata já teria uma lista de contratações para a nova temporada, encabeçada por nomes como Gata. Conforme a publicação, o novo treinador, Gustavo Matosas, estaria em tratativas junto à direção para iniciar os contatos para repatriar o meio-campista, campeão da Libertadores de 2009 pelo próprio Estudiantes.

No site do Olé, também constam informações de possíveis interesses dos clubes argentinos em diversos jogadores. Entre eles, Fernández novamente é citado no Estudiantes. Pesaria a favor de uma negociação a amizade do presidente Juan Sebastian Verón com o atleta de 33 anos. Ambos foram companheiros na campanha vitoriosa da Libertadores.

Apesar das especulações, o Grêmio garante que sequer foi procurado para conversar sobre a situação de Gastón, que foi contratado justamente para repor a perda de Douglas devido à grave lesão no joelho esquerdo. Até o momento, ele contabiliza 13 jogos pelo Tricolor, com nenhum gol marcado e quatro assistências.

(Fonte: GloboEsporte.com)