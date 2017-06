Nesta terça-feira (27) a ACF enfrentará a equipe do Avaí Floripa pela divisão especial do catarinense às 20h15 no Centro de Eventos, a equipe concordiense ocupa no momento a 4ª posição na tabela com 2 vitórias e 1 empate e 1 derrota.

Após 2 semanas sem jogos pelo catarinense, o foco da ACF volta a ser a competição estadual, para isso o técnico Morruga aproveitou os últimos treinos para organizar a equipe para enfrentar a equipe da capital e somar mais pontos para buscar a terceira posição na tabela de classificação.

Para a partida a ACF não poderá contar com o técnico Morruga por estar cumprindo suspensão após expulsão na última partida contra a equipe de Joaçaba, na ausência de Morruga o auxiliar técnico Thomé irá comandar a equipe nesta partida, em quadra somente Douglinhas não irá atuar por estar em tratamento fisioterapêutico com o fisioterapeuta Alessandro Machado.

Semana de clássicos catarinenses

Em 7 dias serão 3 clássicos catarinenses disputados no Centro de Eventos, o primeiro nesta noite contra a equipe de Florianópolis pelo Catarinense, no sábado (01) o adversário será a equipe de Joinville pela Liga Nacional de Futsal (LNF) às 19h, já na segunda-feira (03) ÀS 20h15 a ACF enfrenta a equipe de Jaraguá pelo Catarinense.