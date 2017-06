O Centro dos Idosos de Ipumirim sediou no último sábado, dia 24 de junho, a assembleia de elaboração de pauta da negociação salarial deste ano entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação (Sintrial) e a empresa JBS. Como pedido principal ficou a reivindicação de reajuste de 100% do INPC, mais 4% de aumento real. “A inflação até o momento registrou um índice de 2,86%. Falta ainda um mês para computar o percentual do INPC do período da database que é o mês de julho. Estamos buscando o aumento real para repor as perdas salariais dos trabalhadores”, afirma o presidente do Sintrial, Jair Baller.

Além do reajuste com aumento real, as reivindicações contemplam ainda o pedido de um piso salarial no valor de R$ 1,2 mil; pagamento de horas extras nos percentuais de 65% e 120%; 12 cestas de produtos da empresa no valor de R$ 85,00 e prêmio permanência (quinquênio), que é um benefício de 4% a cada cinco anos de empresa sem limite de tempo e teto salarial.

Outra reivindicação apontada pelos trabalhadores, trata-se do ponto de vendas. “É justo o trabalhador poder consumir o que produz com um preço mais acessível que os praticados no mercado. Temos experiências bem positivas neste assunto e é uma forma de valorizar os trabalhadores”, comenta Baller.

Cláusulas sociais

Ao que se refere às cláusulas sociais, a pauta traz o pedido de 180 dias de licença-maternidade; um prazo de 48 horas para apresentar os atestados na empresa e o PLR (Participação nos Lucros e Resultados) com um valor fixo de R$ 1 mil, sendo repassado em parcela única no mês de abril de 2018. O rol de reivindicações será entregue nesta semana acompanhado por um ofício, sugerindo que a primeira rodada de negociação seja realizada ainda na primeira quinzena do mês de julho.

Fonte: ASCOM Sintrial