Visando coibir o comércio ilegal de vendedores ambulantes não autorizados, a Prefeitura de Seara intensificou a fiscalização. A operação será realizada por meio dos setores de fiscalização da Secretaria da Fazenda, com apoio da Polícia Militar, inclusive nos finais de semana.

Conforme a legislação, a atividade do vendedor ambulante depende de licença expedida pela Prefeitura. No descumprimento da lei, os ambulantes podem ser punidos com a apreensão das mercadorias e pagamento de multa. “Além de prejudicar o comércio local estabelecido dentro da lei, não traz nenhum retorno ao município”, comenta o prefeito de Kiko Canale. “Não é justo com os comerciantes que contribuem com o desenvolvimento da cidade, gerando empregos e pagando os seus impostos em dia”, ressalta.