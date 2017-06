Danilo Toma campeão do rating A na Copa Brasil Sul Sudeste

O mesatenista de Concórdia Danilo Toma foi o campeão do rating A e terceiro lugar no Absoluto A, dentro da Copa Brasil Sul Sudeste de Tênis de Mesa. A competição aconteceu na cidade de Maringá, no fim de semana.

Já o atleta Ademir Monteiro da Silva, também da Associação Concordiense de Tênis de Mesa, ficou na terceira posição no ranking V5.