Vitor Cuesta volta a treinar no time do Internacional.

Começou a intertemporada colorada. E, com ela, uma boa nova. Víctor Cuesta deu mais um passo rumo à recuperação. O zagueiro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, começou o trabalho de recondicionamento físico para tentar ficar à disposição do duelo com o Boa Esporte.

Enquanto isso, Nico López e William Pottker apenas correram ao redor do gramado. O uruguaio apresentou um desconforto na coxa direita. Há uma expectativa que trabalhe com bola até o final da semana. Pottker, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, ainda está em um estágio mais defasado.

Em campo, a imprensa teve acesso apenas aos primeiros minutos. Neste período, o grupo foi submetido a um circuito. As corridas mesclavam piques, trotes e deslocamentos entre estacas colocadas no gramado.

Enquanto isso, Guto Ferreira permaneceu o tempo todo no meio do campo. Observava os comandados e trocava ideias com os auxiliares Odair Hellmann e André Luís, o executivo Jorge Macedo e o supervisor de logística Adriano Loss.

A delegação chegou por volta das 15h ao resort em dois ônibus. Após o check in, o grupo desceu da torre principal do quartel-general e rumou à academia. Nico López foi o primeiro, ao se deslocar em uma rápida caminhada enquanto falava ao celular. Os colorados permaneceram cerca de uma hora e meia até o trabalho no gramado.

No período em que ficará concentrado, todos os atletas, mesmo os lesionados, estão com os companheiros. São os casos de Keiller (luxação no cotovelo esquerdo) e Carlos (lesão muscular na coxa esquerda) e Uendel (suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta terça, as atividades estão previstas para ocorrer em dois turnos. O Inter ficará no refúgio até quinta. Na sexta, o último trabalho antes do embate com o Boa Esporte ocorrerá no Centro de Treinamentos do Parque Gigante.

No sábado, às 16h30, o Colorado busca a segunda vitória consecutiva na Série B. A partida com o Boa ocorrerá no Beira-Rio. Atualmente, os comandados de Guto fecham o G-4 com 17 pontos, dois atrás do líder do Juventude. Os mineiros estão em 15º com 12.

(Fonte:Tomás Hammes/GloboEsporte.com)