Jogadores estavam no Departamento Médico do Tricolor.

Após a derrota para o Corinthians, na Arena, o Grêmio se reapresentou para treinamentos na tarde desta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, sem quaisquer alterações em sua rotina. Sem os titulares, relegados a trabalhos regenerativos, os reservas participaram de atividade em campo reduzido, com as presenças de Miller Bolaños e Marcelo Oliveira. Léo Moura também foi atração, mas em exercício separado, ainda alijado dos contatos com a bola.

A dupla se credencia a figurar como opção de Renato Portaluppi ao menos no banco de reservas nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena, contra o Atlético-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A tendência, aliás, é de que ambos sejam titulares na formação reserva que encara o Palmeiras no próximo sábado, às 16h, em São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Até porque os dois estão liberados pelo departamento médico. Miller Bolaños está livre das dores no músculo adutor da coxa direita, ao passo que Marcelo Oliveira se recuperou de uma luxação no ombro. Léo Moura, por sua vez ainda cumpre estágios da recuperação, apesar de também contar com aval médico.

Após retomar as corridas no gramado na última semana, o lateral-direito trabalhou com o fisioterapeuta Henrique Valente, em um exercício de maior intensidade. A expectativa é de que retorne aos trabalhos com bola ainda nesta semana, com possibilidade de ficar à disposição contra o Verdão. Outro que também esteve em campo foi Jael. O centroavante se recupera de uma ruptura dos ligamentos do joelho e apenas correu.

Nesta segunda-feira, Renato apenas observou as movimentações de seus comandados em uma atividade em campo reduzido com duas metas posicionadas "de costas" no centro do gramado. Os atletas eram obrigados a atacar de um lado e sair em velocidade para defender do outro, num exercício que ensaiou as transições ofensiva e defensiva. Barrios foi o único titular em campo, para uma corrida leve. Chamou atenção ainda a habilidade do treinador. Renato se levantou apenas para brincar com a bola e demonstrou desenvoltura habitual.

O Tricolor faz um último treinamento no CT Luiz Carvalho na manhã desta terça-feira. Na quarta, já recebe o Atlético-PR às 19h30, na Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, no sábado, às 16h, tem pela frente o Palmeiras, em São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

(Fonte: Eduardo Deconto/GloboEsporte.com)