A prefeitura de Piratuba, através da Secretaria de Saúde realizou a entrega de oito kits Bebê para gestantes do município, com itens utilizados para os cuidados das crianças. Banheira, toalhas, fraldas entre outros produtos, fazem parte do Kit.



No período de toda a gravidez as gestantes, fazem o pré-natal, realizando diversas atividades com os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiras, psicóloga, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista, além de participarem de cursos e palestras. “O mais importante é que as mães durante este período, têm todo o acompanhamento delas e de seus bebês e com isto as complicações da gravidez são bastante reduzidas", comenta o secretário de Saúde Vanderlei Weber.