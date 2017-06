O governador Raimundo Colombo sancionou o Projeto de Lei do deputado Neodi Saretta, que obriga as empresas concessionárias de água e saneamento, que atuam em SC, a incluírem em suas faturas, a advertência sobre os riscos da água parada.

As informações na fatura vão falar da propagação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Saretta, que é presidente da Comissão de Saúde, comemorou a aprovação e falou que o objetivo é garantir o direito constitucional à saúde e prevenir a propagação do mosquito aedes aegypti."Tão importante quanto conhecer sintomas, tratamentos e sequelas da dengue, chikungunya e do zika vírus é a prevenção contra estas doenças transmitidas pelo mosquito. Precisamos investir em prevenção e com esta lei (nº17.174 de 20/06/12017), teremos mais uma ferramenta de informação", ressalta Saretta.