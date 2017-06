A UPA de Concórdia continua rendendo capítulos. Na verdade o cenário ainda é o mesmo, com o prédio construído e sem atendimento. A Prefeitura alega que não há viabilidade financeira para que a Unidade de Pronto Atendimento seja aberta e que está em busca de alternativas. O vereador Closmar Zagonel (PMDB) discorda. Ele se manifestou no início desta semana afirmando que há viabilidade para as atividades e que faltam justificativas para o empreendimento estar fechado.

Zagonel diz que além de recursos no Fundo Municipal de Saúde, o governo federal também auxiliaria na manutenção da UPA. “Esse argumento da Prefeitura não procede, nós sabemos das condições financeiras do município que hoje dispõe mais de R$ 12 milhões no Fundo Municipal. Também é preciso explicar para a população que com a variedade de atendimentos e exames realizados na UPA, a Prefeitura iria economizar com o pagamento destes serviços que hoje são realizados no Hospital”, explica. “Esse dinheiro que será economizado, pode ser aplicado na manutenção da UPA”, enfatiza.

O vereador também diz que a UPA fechada pode ser fruto de interesses. “Com certeza é viável, mas eu entendo que há outros interesses que talvez a população não saiba. Abrindo essa UPA, o atendimento para a população será gratuito e aí algum segmento vai deixar de faturar, ou seja, não será mais preciso pagar por algumas consultas, exames, enfim, a população terá muitos serviços à disposição e de graça”, insiste Zagonel.

A UPA:

A Prefeitura de Concórdia está analisando outras possibilidades para o prédio, que foi construído para abrigar a UPA ainda em 2015, mas permanece fechado. A implantação de um Centro de Especialidades ou, até mesmo, um posto de saúde está sendo cogitada.