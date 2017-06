A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia concluiu na manhã desta segunda-feira, dia 26, o laudo do acidente que causou a morte do condutor do veículo Renault/Fluence de Concórdia Dilmar Glicério Radin.

Segundo o laudo da PRF o veículo de passeio invadiu a pista contrária que ocasionou a colisão frontal com a carreta volvo placas do Rio Grande do Sul. A morte do condutor do veículo foi instantânea, ele foi projetado para fora do automóvel.

O laudo foi entregue para a Polícia Civil de Irani, para dar os encaminhamentos legais sobre o acidente.

O acidente: