Aconteceu na última quinta-feira (22) no Parque Teixeira Soares em Marcelino Ramos (RS), a apresentação e o lançamento da publicação “Jovem Cidadão – Qual é a tua?”. O evento contou com a presença dos pesquisadores e organizadores do projeto, os responsáveis pelo parque, empresários e autoridades do município. Também se fizeram presentes o gerente geral do Consórcio Itá Reginaldo de Oliveira e o gerente da regional do Rio Uruguai da ENGIE Diego Collet. Ambos representaram a ITASA e a ENGIE, empresas que formam o Consórcio Itá e que estão apoiando o projeto através do Fundo para Infância e Adolescência (FIA). O Jovem Cidadão é uma ação local com âmbito nacional e tem como objetivo fortalecer a comunidade e participar do desenvolvimento do jovem marcelinense, nas áreas: pessoais, educacionais e profissionais.

O projeto está dividido em três fases. A primeira, que já foi concluída, serviu para conhecer o perfil dos jovens de Marcelino Ramos através de um questionário aplicado em cerca de 330 jovens de 14 a 19 anos. Os resultados, que foram debatidos neste encontro levantaram a percepção e o papel deles na sociedade. A partir daí o projeto seguirá para a segunda e terceira fase, onde serão traçadas algumas metas a fim de contribuir na formação de competências e habilidades da juventude tanto no desenvolvimento turístico, municipal e regional. Desta forma serão identificadas oportunidades no mercado de trabalho e os talentos dos participantes.

Os organizadores do projeto Eduardo Hermes Silva e Luis Augusto Reginato Costa destacaram a importância do Jovem Cidadão para a sociedade em geral. “Estamos buscando a valorização destes jovens como cidadãos, a fim de que aproveitem as oportunidades que Marcelino Ramos pode lhes dar, principalmente em relação a educação e ao trabalho”, salientou Luis Augusto. Os representantes das Associações do município, como por exemplo, o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social de Marcelino Ramos) e a EMATER (Associação Rio-grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural) também fizeram algumas considerações na apresentação do projeto. O prefeito municipal Juliano Zuanazzi afirmou que é imprescindível que os jovens Marcelinenses participem. “Este projeto levará os jovens a uma reflexão sobre os objetivos deles em relação ao futuro e isso já é um grande avanço cultural”, enalteceu Juliano.

Para Reginaldo de Oliveira, gerente do Consórcio Itá é importante apoiar este tipo de projeto, pois ele aborda e encaminha soluções para problemas reais e atuais vivenciados pela comunidade. “Com o projeto, além de conhecermos os problemas locais, temos a oportunidade de discutir com diversos segmentos da comunidade as maneiras e formas de conduzir soluções adequadas”, finalizou Reginaldo.

Fonte - Camila Freitas