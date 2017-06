Profissional vai atender na Estratégia de Saúde da Família do bairro São Cristóvão

Concórdia vai receber nesta semana mais um médico cubano. Uma equipe de 40 profissionais vindos de Cuba chegarão em Santa Catarina na próxima quarta-feira, dia 28 de junho. Eles vão substituir os médicos que já cumpriram o contrato de três anos em 35 municípios do Estado.

O secretário de Saúde de Concórdia, Sidnei Schimidt, comenta que nesta quinta-feira o médico cubano já deverá estar trabalhando na Estratégia de Saúde da Família do bairro São Cristóvão. No mês passado também chegou uma médica cubana em Concórdia, que está atendendo na unidade da Vila Jacob Biezus.

O secretário destaca que mesmo com essas reposições, o município ainda tem um déficit de três médicos cubanos. Segundo ele, a reposição deverá ser concluída apenas no fim deste ano, quando Concórdia ficará com sete profissionais vindos de Cuba.

Sobre o programa

Criado em 2013, o programa do Governo Federal tem o intuito de promover a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), levando médicos para atender em locais onde há a escassez ou a ausência destes profissionais. Santa Catarina possui 259 vagas que são ocupadas por profissionais cubanos.