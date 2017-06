Um acidente de trânsito que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 26, deixou uma vítima fatal na BR 282 em Vargem Bonita.

As informações iniciais ainda não confirmam de onde são os veículos envolvidos. O que se sabe até o momento é que a batida envolveu uma carreta e um veículo de passeio, no qual o motorista morreu no local.

O Corpo de Bombeiros teve que realizar a retirada do Corpo da ferragens. O Instituto Médico legal de Joaçaba já deslocou uma equipe até o local.

Fonte - Portal Eder Luiz