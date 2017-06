O Inter enfim venceu após três empates e retornou ao G-4 da Série B ao bater o Brasil de Pelotas, neste sábado, pela 11ª rodada da competição. Mas Guto Ferreira também contabiliza uma baixa da partida no Bento Freitas. O lateral-esquerdo Uendel recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Xavante e será desfalque da equipe no próximo sábado, contra o Boa Esporte.

O camisa 6 foi amarelado após cometer falta em Itaqui, já no segundo tempo da partida. Sem o jogador, a tendência é de que Carlinhos, substituto natural, seja o titular no próximo jogo.

Diante da baixa, o treinador terá, ao menos, uma longa semana livre de compromissos para fazer ajustes e definir a equipe. Além de Uendel, Guto não conta com Víctor Cuesta, William Pottker, Carlos, Alemão e Keiller, lesionados. Felipe Gutiérrez, por sua vez, segue cedido ao Chile para a disputa da Copa das Confederações.

Com a vitória, o Inter sobe três posições e ocupa a terceira colocação na tabela, no G-4 para subir à Série A, com 17 pontos somados. O Colorado enfim conta com uma semana livre para trabalhos com Guto Ferreira e só volta a campo no próximo sábado, às 16h30, quando recebe o Boa Esporte, às 16h30, no Beira-Rio, pela 11ª rodada da Série B.

