Renato Portaluppi viu seu Grêmio amargar uma dolorida derrota por 1 a 0 para o Corinthians, numa "final" pela ponta da tabela, neste domingo, na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Timão abre quatro pontos de vantagem com o resultado, que não leva, porém, o comandante a fazer terra arrasada pelo revés. Longe disso. Em um discurso polido, o treinador elogiou a atuação da equipe de Fábio Carille, em especial pelo "dia feliz' vivido por Cássio ao defender pênalti de Luan.

Em sua análise, Renato afirmou que o Corinthians "fez por merecer" o triunfo ao adotar um estilo reativo, bem compacto em seu sistema defensivo para evitar as investidas gremistas e sair num contra-ataque. E a estratégia foi letal, com o gol de Jadson, após boa jogada individual de Paulo Roberto.

– Antes mesmo da partida, falei para vocês que o campeonato recém começou, tem muita coisa para acontecer. Falei para minha equipe que seria um jogo muito disputado, as equipes jogam praticamente igual, num 4-2-3-1, e sabíamos que seriam poucas chances. Quem fosse mais eficiente, sairia com a vitoria, e o Corithinans fez por merecer. O Corinthians se defende muito bem. Eles trabalham muito no erro do adversário e procuram se valer disso. Nós erramos, e eles fizeram o gol. O Cássio teve uma tarde muito feliz, mas não temos muito tempo para lamentar. Não conseguimos os três pontos aqui, mas agora temos que pensar no Atlético-PR pela Copa do Brasil – afirma o treinador.

Sem lamentar pela derrota, o comandante ainda saiu em defesa de Marcelo Grohe. Neste domingo, o goleiro falhou ao deixar a bola passar sob suas pernas no chute de Jadson, que deu a vitória ao Corinthians. O técnico negou que o jogador passe por um momento ruim na temporada.

– Não vem tendo queda. Jogador do Coritnhians praticamente chutou cara a cara com ele. Não acredito que tenha sido uma falha dele. São coisas que acontecem – disse Renato.

Com o resultado, o Grêmio se mantém em segundo, com 22 pontos, mas vê a distância para o Timão crescer para quatro pontos. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Atlético-PR, às 18h30, na Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, a equipe encara o Palmeiras, no sábado, às 16h, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(Fonte:Eduardo Moura/GloboEsporte.com)