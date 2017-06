Foi identificado o condutor do veículo Fluence com placas de Concórdia, que morreu em uma colisão frontal na BR 153. Trata-se de Dilmar Glicério Radin, 33 anos, morador no Bairro São Cristóvão em Concórdia. Uma colisão frontal ocorreu no início da noite deste domingo, dia 25, por volta das 18h30, e deixou uma pessoa morta em acidente que foi registrado na BR 153 próximo ao KM 73, na comunidade Linha Caroveira, Irani.



Nesta colisão envolveu uma carreta Volvo, com placas de Venâncio Aires RS, e um carro Renault Fluence, prata, com placas de Concórdia. O motorista não resistiu e morreu no local do acidente.



Segundo o que foi apurado pelo departamento de jornalismo da Aliança, o veiculo com placas de Concórdia bateu de frente com a carreta e parou a mais de 50 metros do local da colisão.



O condutor foi projetado para fora do veículo, e os bombeiros precisou utilizar equipamentos de desencarceramento para a retirada do motorista. A ocorrência foi atendida pela guarnição dos Bombeiros de Irani. A polícia Rodoviária Federal de Concórdia esteve no local para realizar os levantamentos do acidente e fazer a orientação do trânsito que ficou lento no local.

Dilmar Radin era engenheiro civil da empresa IACC e sobrinho dos proprietários da construtora. O rapaz está sendo velado na comunidade de Vista Alegre, Irani. Ele será enterrado na tarde desta segunda-feira.