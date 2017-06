As duas ocorrências foram registradas no bairro Petrópolis, a primeira foi na rua Tupis ao lado do Centro Comunitário, em uma estrutura que era usada para guardar ferramentas. Quando os Bombeiros e a PM chegaram, as chamas já haviam sido controladas por populares, quando da chegada da viatura dos Bombeiros.



Antes mesmo de a guarnição voltar para a corporação o segundo chamado foi na Rua Ypê, em uma casa desabitada. No local foi constatado um principio de incêndio em um colchão, não se tem informações das causas deste incêndio, que também foi controlado por populares que perceberam o sinistro.



Segundo informações em ambas as situações, os Bombeiros e a PM receberam a informação um homem com camisa vermelha teria sido o causador dos dois princípios de incêndio.