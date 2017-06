Com recorde, Darlan Romani é campeão sul-americano no arremesso de peso

Já classificado para o Mundial de Atletismo, Darlan Romani foi um dos destaques do Brasil no sábado, dia 24, no Campeonato Sul-Americano, que está sendo realizado em Assunção, no Paraguai. Ele venceu a disputa do arremesso de peso com a marca de 21,02 metros, o novo recorde da competição.

A marca alcançada é bem inferior ao seu recorde continental, de 21,82m, mas garantiu ao quinto colocado da Olimpíada do Rio uma fácil vitória, seguido pelo também brasileiro Willian Dourado, com 19,95m, e pelo argentino Germán Lauro, com 19,57 m.

Fonte: Isto É