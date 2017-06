Após vencer o microrregional em maio, a equipe de Concórdia representada pela ACF/FMEC venceu a etapa seletiva disputada na sexta-feira (23) e sábado (24) disputadas no Centro de Eventos.

Os adversários foram as equipes de Vargem Bonita e Xavantina, na sexta a vitória sobre Vargem Bonita foi por 6 a 1, já neste sábado a goleada foi sobre a equipe de Xavantina onde os comandados pelo técnico Thomé venceram pelo placar de 7 a 1.



ACF/FMEC conquista o título da competição e se classificando para a etapa estadual que será disputada em Caçador no mês de julho.

A equipe é formada por jovens da nossa cidade e representam com garra Concórdia em competições estaduais vestindo o uniforme e as cores de Concórdia e da ACF, que em parceria com a FMEC faz a gestão das categorias de base do município.