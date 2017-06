A derrota ocorreu na tarde deste sábado dia 24 no sul do estado

O Concórdia Atlético Clube perdeu para o Criciúma, por 3 a 1, na tarde deste sábado, dia 24, partida de volta da semifinal da Copa Santa Catarina sub 20.

No jogo de ida na semana passada, houve empate em 0 a 0 na capital do trabalho.

Com o resultado o CAC esta fora da competição.

Já o time do sul do estado aguarda o resultado do confronte de da Joinville e Avaí, para saber quem enfrentará na final. No primeiro confronte entre esta duas equipe ficaram no 0 a 0.

Por ter feito a melhor campanha o Criciúma fará á segunda partida em casa.