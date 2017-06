São José fez dois gols no primeiro tempo e um no segundo / Foto: André Krüger

Sábado foi dia de rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Interior de Concórdia, Taça Rádio Aliança. No jogo transmitido pela emissora, em Linha São José, pela Série “B”, o time da casa “segurou” os três pontos ao vencer o time de Quintino com o placar de 3 a 0.

Diante da torcida e mais entrosado, o São José foi pra cima do adversário, criou inúmeras jogadas e teve boas oportunidades já no primeiro tempo. Aos 17 minutos de partida Maicon abriu o placar. Aos 38 foi a vez de Vivan balançar a rede e ampliar o marcador.

Já na segunda etapa o Lageado Quintino até iniciou trabalhando mais a bola e buscando o ataque. Mas aos 13 minutos Tiago marcou o terceiro do São José, dando números finais ao jogo.

São José conquistou a primeira vitória na competição, depois de uma derrota e um empate. Já o Lageado Quintino foi derrotado pela segunda vez e também tem um empate.