O preço do leite deverá ter queda nos próximos dias. Na semana passada a diretoria do Conseleite de Santa Catarina fez uma reunião entre produtores e indústria e foi comentado que a redução nos preços deverá ser de 3%, cerca de R$ 0,03.

Em junho, o leite acima do padrão deverá ficar em R$ 1,30 ao litro, o padrão R$1,13 e o abaixo do padrão R$ 1,03. A Copérdia ainda não definiu qual será o valor pago ao produtor. Na próxima quarta-feira haverá uma reunião com a Aurora para tratar deste assunto. É grande a possibilidade de ser seguida a previsão do Conseleite.

Uma das justificativas para a redução no preço é o grande volume de importação de leite no Brasil. Em maio foram importados U$ 61 milhões, valor muito acima de abril. Isso pressiona o mercado e provoca redução de preços.