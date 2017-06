Acidente ocorreu no Centro de Concórdia no ano passado.

Foi encerrada a fase de instrução e julgamento do processo envolvendo o condutor de um veículo Audi com placas de Concórdia que se envolveu em um acidente com uma motocicleta Biz placa MLM 9606, na rótula da BRF, no feriado do dia 29 de julho do ano passado em Concórdia.



Tainá Bavaresco condutora da motociclista perdeu a vida neste acidente. As testemunhas do caso já foram ouvidas, as presenciais e as por carta precatória.



O processo volta agora para o Ministério Público e para a defesa do condutor do automóvel com prazo de cinco dias para as alegações finais.



Depois o processo voltará para a mesa do juiz dará a sentença.