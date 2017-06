O Partido dos Trabalhadores de Concórdia realizou na noite da última sexta-feira, dia 23, na sede do Sintrial, a posse do novo Diretório e da Executiva. A eleição foi realizada ainda no início de abril e Arlan Guliani foi reeleito com 98% dos votos. Dejalma Lazzarotti é o vice.

Também fazem parte da Executiva, Margarete P. Dalla Costa, João Roberto Schreiner, Evandro Pegoraro, Marise Saretta, Janete Peccini, André Rizelo, William Ampese, Valdir de Azeredo e Silva e Vera Marchesan.

Durante o evento o PT definiu duas linhas de trabalho. A sigla vai dedicar esforços para a reeleição do deputado estadual Neodi Saretta no próximo ano e também quer aumentar o número de filiados em Concórdia. Hoje o partido é segundo maior no município, com 1.120 filiações. “São nossas duas prioridades. Trabalhar para reeleger o Saretta, que nos representa, trabalha pela região, por Concórdia e é o deputado mais propositivo no Estado e também queremos fortalecer o partido com mais filiados. Vamos buscar novos integrantes, principalmente jovens”, conta Guliani.

Sobre Concórdia, o presidente Arlan diz que o PT vai trabalhar para voltar a governar. “Nós respeitamos o resultado das urnas, mas também entendemos que o PT fez muito por Concórdia e a intenção do partido é voltar a trabalhar pelo município. Tanto Saretta como João Girardi e as equipes que trabalharam, contribuíram com o desenvolvimento da nossa cidade. Como comentei, as prioridades neste momento são, a eleição de 2018 e novos filiados, mas vamos sim, mostrar o que foi feito pelo PT aqui e buscar nosso espaço na próxima eleição municipal”, adianta ele.