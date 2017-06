Contrato com o jogador de 37 anos ia até o fim do ano.

O que ficou encaminhado na última quinta-feira acabou sacramentado na tarde desta sexta. O Inter oficializou a rescisão de contrato de Ceará, o último remanescente da conquista do Mundial de Clubes, em 2006. O contrato do jogador de 37 anos ia até o final do ano.

A oficialização do destrato saiu no site oficial do Colorado. Através de uma nota, a direção confirmou o final da segunda passagem do jogador pelo clube com um agradecimento pelos serviços prestados no Beira-Rio.

A caminhada acabou abreviada em razão dos conflitos da última terça-feira. Ceará apareceu como novidade na escalação de Guto Ferreira para o confronto com o Paraná (empate em 0 a 0). Mas foi sacado pelo técnico no intervalo para a entrada de Valdemir.

Antes do duelo, o jogador de 37 anos só havia disputado duas partidas. A última há mais de quatro meses. Tanto que revelou surpresa com a decisão de Guto. E, o fato de sequer retornar à segunda etapa, o incomodou. Entendia que, pelo longo período de inatividade, merecia mais tempo para readquirir ritmo.

Ceará estava atrás na hierarquia de William (que já deixou o clube para atuar no Wolfsburg), Junio e Alemão, além de Edenílson, Danilo Silva e Fabinho, que já foram improvisados na função. Como os remanescentes não aprovaram, a comissão técnica reincorporou Cláudio Winck. O lateral-direito estava no time sub-23, pelo qual chamou a atenção. Em 17 partidas, marcou 11 gols.

O lateral deixa o Inter pouco menos de um ano após ser repatriado. Na ocasião, acabou reprovado nos exames médicos por ter constatada uma lesão muscular na coxa direita. O clube chegou a desistir de sua contratação. Mas, após um imbróglio que também envolveu o Coritiba (time que defendia), teve sua volta confirmada. Ao somar as duas passagens, disputou 113 partidas com a camisa colorada, com seis gols marcados.

