O Grêmio voltou ao trabalho na tarde desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, com uma boa notícia. O zagueiro Kannemann participou de uma atividade com bola e, assim, se credencia para pegar o Corinthians, no domingo, às 16h, na Arena. Léo Moura voltou a correr, enquanto o técnico Renato Portaluppi observou um coletivo com a equipe reserva.

Kannemann fez o aquecimento com os companheiros que participariam desse coletivo. Depois, passou para uma atividade em campo reduzido com outros companheiros em processo de retorno de lesão, casos de Bolaños, Leonardo, Marcelo Oliveira e Machado. O volante Ramiro, confirmado na partida, também fez esta atividade, assim como o zagueiro Wallace Reis, sem grandes possibilidades de ser aproveitado.

O argentino foi baixa do jogo com o Coritiba, nesta quinta, por conta de dores no púbis. Se participou do trabalho, significa que as dores diminuíram. A tendência é estar à disposição de Renato para a partida que pode levar o Tricolor ao posto de líder do Brasileirão.

Bolaños, já foi informado pelo próprio clube, está fora do duelo. Já Marcelo Oliveira também deve ficar fora, já que não fez ainda nenhuma atividade com maior risco de impacto, como o coletivo jogado pelos reservas.

O trabalho foi destinado principalmente aos atletas que ficaram como opções contra o Coritiba. A escalação inicial teve Leo; Matheus Pivô, Bressan, Bruno Rodrigo e Conrado; Jailson, Kaio, Lincoln, Gastón Fernández e Everton; Jadson. A equipe rival foi uma mescla de jovens como Nicolas Careca e Pepê, alternativas no banco na quinta, e jovens do time sub-20.

Depois, Renato e seu auxiliar, Alexandre Mendes, comandaram um exercício de finalização. Meias e volantes lançavam para os laterais, em passes longos, para o cruzamento na área. Os zagueiros também tinham um lançamento para afastar de frente, pelo alto.

