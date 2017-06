O acidente aconteceu no momento em que o carro saia da garagem / Fotos: Cristiano Mortari

Mais um acidente entre carro e moto foi registrado em Concórdia. Desta vez a colisão aconteceu na Rua Abramo Eberle, no início da noite desta sexta-feira, dia 23. A condutora de uma Honda Biz, placas de Concórdia, teve escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ela, que tem 32 anos, foi atendida pelos Bombeiros Voluntários e encaminhada ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, a colisão aconteceu quando o carro saia da garagem de um prédio e a motorista não viu a moto, que fazia o sentido Abramo Eberle, Rua Independência.

Moradores relataram que, ao saírem da garagem, têm dificuldade de visualizar veículos e motos que trafegam no local.