A Polícia Militar de Alto Bela Vista conta agora com um bafômetro, que passa a auxiliar nas operações. O equipamento será utilizado em ações no município e também auxiliará em operações em Peritiba.

O Comandante Walter Tiegs, que está sempre em busca de novos equipamentos e treinamentos para o destacamento, visando sempre aumentar a segurança da população, recebeu nesta semana esta importante ferramenta e instruiu o grupo com relação à utilização.

Através do uso do equipamento, o destacamento poderá intensificar as abordagens, garantindo ainda mais eficácia aos trabalhos de prevenção, especialmente no trânsito.

Com mais este importante recurso à disposição da PM do município, certamente a segurança dos munícipes será reforçada ainda mais, seja pela punição a infratores das leis ou pela conscientização da sociedade belavistense.

