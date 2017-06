Três homens foram detidos na tarde desta sexta-feira, dia 23, em Ponte Serrada, após furtarem um automóvel a cerca de 60 quilômetros de distância, no município de Lindóia do Sul.



Os criminosos foram abordados por agentes da Polícia Militar enquanto estavam circulando pela cidade em uma GM Corsa, com placas de Lindóia do Sul.



Com eles os policiais encontraram uma touca balaclava, chaves micha e documentos que não lhes pertenciam. Ao serem questionados sobre a origem da documentação, os homens confessaram que haviam furtado o automóvel na cidade vizinha.



Conforme a PM, o proprietário do veículo já estava na delegacia registrando um boletim de ocorrências, quando foi informado que o automóvel tinha sido recuperado em Ponte Serrada. Os três envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia do município.

