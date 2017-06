Copa Scherer 4x4 Carbon Free desembarca em Videira, no dia 01 de julho

O ponto de partida será o Comercial Nietzke e a largada será às 14h01! Dia 01 de julho, Videira receberá as próximas etapas da Copa Scherer 4x4 Carbon Free. A prova que já está sendo organizada pelo Jeep Clube de Videira, contará com, aproximadamente, três horas divididas em 45km de percurso em um reflorestamento de eucaliptos.

“A Trilha do Bodegão terá várias pegadinhas e mudanças de média. Convido aos amigos jipeiros para participarem da prova de Videira, com trilhas novas e de velocidade! O jeep raid acontecerá dia 01 de julho e contamos com a presença de todos amigos”, convida o diretor da prova, Luciano Pasqual.

Todas as etapas da Copa Scherer contam com o patrocínio das marcas Scherer, Sabó, Mahle, Monroe e Tecfil. Também conta com o apoio das empresas Trilha SC, Gratt, Sopasta, Berg, Hotel Kirst, Fidelys e Fullgaz.

Até o final de 2017 a Copa Scherer vai passar pelos municípios de Capinzal, Joaçaba, Videira, Luzerna, Tangará, Concórdia e Piratuba.

Copa Scherer 4x4 Carbon Free.

O termo Carbon Free está ligado ao compromisso ambiental dos competidores e patrocinadores. Todo o carbono emitido pelos veículos é neutralizado por meio do plantio de árvores nativas, sendo que a cada 100 km percorridos por veículo, uma árvore é plantada.

(Fonte: Carla Dildey/Ascom/Copa Scherer)