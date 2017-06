Governo do Estado de Santa Catarina, por meio das Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) de Concórdia, Seara e Joaçaba, através da Prefeitura Municipal, realizam em Concórdia nos dias 23 e 24 de junho de 2017, a 4ª etapa seletiva dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina.

Neste campeonato participam os atletas que foram classificados nas etapas microrregionais das regionais Concórdia, Seara e Joaçaba, buscando uma vaga para participar da etapa estadual. Serão disputadas as modalidades de futebol, Futsal, handebol e Voleibol. As Competições acontecem nas dependências da Universidade do Contestado - UNC, Centro de Eventos no Parque de exposições, Associação Atlética Banco do Brasil –AABB e Campo de Futebol na comunidade da Vila São José.

O objetivo da 4ª etapa seletiva é a classificação das equipes para a etapa estadual que acontece no final de julho no município de Caçador.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia)