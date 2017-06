Os prefeitos dos municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Piratuba e Peritiba, estiveram reunidos na quinta-feira, 22, para entregar algumas reivindicações, e demonstrar os planejamentos que estão acontecendo para fortalecer o "Projeto Integrar: Caminhos turismos dos Municípios".

O Projeto Integrar realiza ações que tem como objetivo o desenvolvimento socioeconômico da região, de forma sustentável. Juntos, os municípios estão construindo um trabalho integrado no setor turístico e cultural.

O secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee, aproveitou a entrega do pleitos para sugerir aos prefeitos, que analisem a possibilidade de aplicação dos recursos do Fundam 2 nas demandas levantadas.

O Projeto Integrar iniciou suas atividades no ano de 2013 com os municípios de Alto Bela Vista, Peritiba e Ipira. No início de 2017, a cidade de Piratuba também aderiu ao projeto.

Os municípios que compõe o Projeto Integrar foram colonizados por alemães, tendo a cultura germânica preservada através do idioma, das danças, cantos, vestimentas, arquitetura e gastronomia.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).