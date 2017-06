Idosa de Concórdia cai no golpe do “Bilhete Premiado”

O golpe do “Bilhete Premiado” fez mais uma vítima em Concórdia. Uma idosa de 74 anos perdeu cerca de R$ 13 mil na manhã desta sexta-feira, dia 23, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia.

De acordo com o relato da idosa no Boletim, o golpe teria acontecido por volta das 10h na Rua Leônidas Fávero. Uma mulher, que aparentava 20 anos de idade, de pele clara, abordou a vítima pedindo orientação. A golpista teria dito que ganhou um prêmio e precisava ir até a Caixa Econômica Federal para fazer o saque. Ela disse ainda, que era de Erechim e por isso não sabia onde ficava a agência e por isso precisava de ajuda.

Um homem alto também teria participado. Ainda segundo o relato, ele se ofereceu para auxiliar e de u uma “carona” para as duas em um Fusca branco. No trajeto, eles conversaram com a idosa e pediram informações bancárias. Também a convenceram a ir até o Banco do Brasil, onde ela tem conta. Acreditando que estaria ajudando a “moça premiada”, a idosa fez saques e repassou o dinheiro. O “casal” também convenceu a mulher a passar o cartão e senhas, dizendo que não haviam conseguido retirar o prêmio.

Eles teriam saído e combinado com a idosa que voltariam mais tarde, inclusive marcaram na rodoviária, porém não apareceram mais. Ao verificar o extrato bancário foi constatado, que entre saques e programação de pagamentos, cerca de R$ 13mil foram retirados da conta da idosa. Um dos saques foi feito em Erechim.