As tratativas para a Edição de 2018 do Tecnoeste já iniciaram. No último mês, a comissão organizadora do evento começou a se reunir para discutir a organização do evento. A intenção é fazer um encontro a cada 30 dias para planejar da exposição, que é conhecida como show tecnológico rural. O evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro no Parque do Tecnoeste, junto ao Instituto Federal Catarinense.

O vice-presidente da Copérdia e coordenador do Tecnoeste, Vanduir Martini, em entrevista ao Primeira Hora da Rádio Aliança, disse que no primeiro encontro a comissão já foi formada e agora essa organização formatada nas próximas reuniões, que serão mensais.

Martini destaca que o foco da próxima Tecnoeste será a "Gestão da Propriedade rural, com Foco na Qualidade de Vida', o mesmo da última edição da feira. O evento pretende reunir diveras empresas do ramo do agronegócio durante os dias de exposição.