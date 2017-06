O SICOOB Crediauc (a maior Cooperativa de Crédito do Alto Uruguai Catarinense) manterá o apoio ao cooperado do setor rural, por meio de linhas de crédito específicas para o setor. A cooperativa prevê um orçamento para a próxima safra em torno de R$ 65 milhões, distribuídos principalmente entre investimentos e custeios. Aumento de 35% em relação a última safra. Além dos recursos próprios da cooperativa, o Sicoob Crediauc continuará deixando à disposição dos associados linhas de crédito com juros subsidiados e prazos de até 10 anos, dependendo da atividade financiada. Para o ano agrícola 2017/2018, especificamente, os juros do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) permanecem baixos, variando entre 2,5% e 5,5% ao ano.

Para fortalecer ainda mais a produção de alimentos pelos agricultores familiares na próxima safra, o Pronaf traz taxas de juros mais baixas para o custeio da produção de itens que compõem a cesta de alimentos. Produtos como: arroz, feijão, mandioca, tomate, laranja, entre outros, terão juros de 2,5%. Cultivos de oleícolas, apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura ovinos e caprinos também têm a mesma taxa, além das produções agroecológicas. As demais permanecem com a taxa de juros de 5,5% ao ano.

Os recursos do Pronaf para investimentos também vêm fortalecer a produção de alimentos de forma sustentável. Para investimento em irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e da água, além das tecnologias de energia renovável. Os juros serão de apenas 2,5% ao ano. As demais linhas para médios e grandes produtores rurais serão disponibilizadas com taxas de juros menores. O PRONAMP (médio produtor) contará com taxas de 7,5% ao ano para custeio e investimento. Para grandes produtores, a taxa é de 8,5% ao ano para custeios. Para as linhas Moderfrota e Moderagro, a taxa é de 7,5% ao ano e INOVAGRO 6,5% ao ano.

Segundo supervisor de crédito do Sicoob Crediauc, Joemir Giombelli, o crédito rural com condições adequadas é fundamental para o desenvolvimento dos produtores rurais cooperados. “As propriedades rurais abertas às novas tecnologias têm evoluído em produtividade e qualidade de vida para as famílias, em muitos casos a pequena propriedade não tem recursos disponíveis no momento para os investimentos, portanto, o crédito rural é muito importante”, salienta. Atualmente, a cooperativa tem mais de R$ 115 milhões aplicados em crédito rural para seus cooperados.

Fonte / Ascom Sicoob Crediauc