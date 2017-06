Professores do Atendimento Especializado participam de oficina pedagógica

Para aprimorar o atendimento aos alunos com algum tipo de deficiência, a Gerência Regional de Educação de Seara promoveu nesta sexta-feira, 23, uma capacitação com 13 professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE). A professora Eni Giotto que atua há 25 anos na área foi responsável por socializar atividades e a produzir materiais pedagógicos adaptados.

“Acreditamos que os professores vão voltar mais inspirados ainda para colocar em prática e criar modelos e brincadeiras educativas adequadas às necessidades dos alunos. Este é o nosso objetivo, aproximar e delinear uma prática pedagógica e de funcionamento no AEE de forma comprometida com o Programa Pedagógico do Estado de Santa Catarina”, destaca o integrador educacional da ADR de Seara.

As ferramentas pedagógicas podem ser construídas juntamente com os alunos a partir de materiais reciclados. Atualmente os AEE da rede estadual de ensino atendem 57 alunos nos oito municípios de abrangência da ADR de Seara.

O encontro faz parte da formação continuada oferecida pela Regional de Seara para os professores que atuam como segundo-professor, professores de AEE, assistentes técnicos pedagógicos e gestores das escolas.

Atendimento Educacional Especializado

O atendimento é realizado no período inverso ao da classe comum, frequentado pelo estudante. Nestes locais, são trabalhadas questões específicas para que os alunos possam acompanhar em condições de igualdade o ensino regular. Como exemplo, há o ensino de Libras para os surdos e Braille para os cegos.