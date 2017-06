A partir deste domingo, 25, o Ônibus Lilás do programa “Mulher: Viver Sem Violência” estará prestando serviços pelos municípios da Regional de Seara. O ônibus é adaptado para o atendimento ao enfrentamento da violência contra a mulher no campo, sendo equipado com salas de atendimento individual.

O ônibus do programa chegará municípios da ADR que mais tiveram casos de violência contra a mulher de acordo com os dados do IBGE de 2015: Itá e Lindóia do Sul. Cada município vai definir as atividades que serão desenvolvidas e os roteiros que melhor se adequam à realidade local. No domingo e segunda-feira, 25 e 26, o ônibus estará em Lindóia do Sul, na terça e quarta-feira, 27 e 28, estará em Itá.

Para o gerente de Planejamento Regional e Apoio a Políticas Públicas, Luiz Alfredo Sartoretto Hugue, a chegada do ônibus é um reforço no serviço constante de assistência social desenvolvido pelo Estado e municípios. “É muito importante dar visibilidade aos programas de enfrentamento da violência contra a mulher que são ofertados. Serão prestados orientações e serviços nas áreas social, de saúde e cidadania”, destaca.

A campanha:

A Campanha Permanente Unidades Móveis: Mulheres e Cidadania contempla um dos eixos do Programa “Mulher: Viver Sem Violência” que tem por objetivo integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, justiça, segurança pública, da rede socioassistencial.

