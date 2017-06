A Prefeitura de Seara recuperou um britador móvel que estava quebrado. Uma licitação foi feita para a compra de peças e a mão de obra. No total foram investidos R$ 18 mil.

O britador é um equipamento que pode ser levado facilmente para qualquer lugar do município fazendo com que o transporte do material chegue às estradas de forma mais rápida e com custo reduzido. A produção é de aproximadamente 4,5m³ de material por hora.