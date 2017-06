Uma pessoa ficou levemente ferida em uma colisão, seguida de capotamento na área central de Concórdia. O fato foi registrado por volta das 12h40 na rua Carmelinda Andognini, no bairro Cinquentenário.

Conforme informações, um VW Saveiro, placas de Concórdia, conduzido por J.Z, de 21 anos, que sofreu algumas escoriações e ficou encarcerado dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado para a ocorrência e teve que usar o equipamento desencarcerador para retirar ao capô do veículo e levar a vítima para avaliação no Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

Ainda conforme relatos, o motorista o utilitário teria colidido em um Honda CRV, que estava estacionado na margem da via. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos durante o atendimento.

Moradores da rua Carmelinda Andognini relataram à reportagem da Rádio Aliança que no último sábado, dia 17, um motociclista também sofreu acidente nesta mesma via, inclusive, também colidindo contra o mesmo veículo Honda CRV. Eles afirmam que já solicitaram a implantação de lombadas físicas ao longo desta via e aguardam resposta por parte do Poder Público Municipal.