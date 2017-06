Não bastasse a fase ruim, os problemas prosseguem no Beira-Rio. O desconforto na coxa direita apresentado durante o empate em 0 a 0 com o Paraná fará Nico López desfalcar o Inter contra o Brasil de Pelotas neste sábado, pela 10ª rodada da Série B.

O atacante foi substituído no intervalo da partida da última terça-feira para a entrada de Marcelo Cirino. Por outro lado, Eduardo Sasha, que sofreu uma pancada no joelho direito no mesmo jogo, trabalhou com os titulares nesta quinta-feira e está liberado.

Estes, no entanto, não estiveram sob a batuta de Guto Ferreira. Após exercício na academia, fizeram um trabalho à margem do gramado. Enquanto isso, os reservas participavam de uma atividade de ataque contra defesa.Carlos permaneceu no vestiário. Não há uma confirmação se estará liberado para o confronto deste final de semana. Ceará, que reclamou da troca por Valdemir diante do Paraná, encaminhou a rescisão e também foi ausência no treinamento.

Nesta sexta, o Inter volta aos trabalhos. O treino está previsto para ocorrer pela parte da manhã. No sábado, às 16h30, o time enfrenta o Brasil de Pelotas no Bento Freitas, em Pelotas. As duas equipes somam 14 pontos, mas o Xavante aparece em quinto, enquanto o Colorado é o sexto em razão do número de vitórias (4 a 3).

