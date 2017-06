Uma derrota que vai martelar na cabeça do torcedor verde e branco. A Chapecoense esteve irreconhecível em campo e foi goleada por 5 a 1 pelo Flamengo, na noite desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a Chape caiu para décimo na tabela de classificação.

Após o jogo, Mancini lamentou pela atuação da Chapecoense. Visivelmente incomodado, o treinador considerou como o pior jogo feito pelo time na temporada.

- Acho que foi o pior jogo no ano, ainda tivemos perto de empatar, e isso que nos deixa mais chateados, porque talvez o 5 a 1 não reflita o que foi o jogo. Mas liga o sinal de alerta porque não podemos tomar tanto gol no campeonato - afirma o treinador.

É a segunda goleada sofrida pela Chapecoense nas últimas cinco partidas (a outra foi 6 a 3 para o Grêmio). Com isso, são 17 gols sofridos nesta sequência de jogos. Mesmo assim, Mancini se recusou a avaliar individualmente os atletas do setor defensivo.

- Não vou falar de forma especifica de um ou outro atleta, porque tomamos 5 a 1 e quem perdeu foi a Chape, não A, B ou C. Acho que o sistema defensivo começa lá na frente com Arthur, Rossi, Wellington Paulista. O sistema não é só zagueiros e laterais. A partir do momento que você enfrenta uma equipe de qualidade, com força física, com atletas diferenciados, o poder de concentração tem que ser maior. Não pode dar chance para uma equipe como o Flamengo que tem diferencial técnico - avaliou Vagner Mancini.

A Chapecoense tem pouco tempo para corrigir os problemas do time. No próximo domingo, O o Verdão enfrenta o Atlético Mineiro, às 19h, na Arena Condá.

(Fonte: Fred Gomes/GloboEsporte.com).