Queda de mais R$ 0,10 no preço do suíno

Uma notícia nada animadora para os produtores de suínos. Nesta semana a BRF, que engloba as marcas Sadia e Perdigão, anunciou a redução de mais R$ 0,10 no preço. A agroindústria passou a pagar R$ 3,00 ao quilo.

A Aurora, que ainda paga R$ 3,10, já anunciou a queda de mais R$ 0,10 a partir da próxima segunda-feira, 26 de junho. A cooperativa também vai pagar RS 3,00 ao quilo do suíno vivo.

As especulações do mercado indicam que poderá haver novas quedas, já que geralmente as agroindústrias mantêm um preço de R$ 0,10 abaixo do que é pago pela Aurora. Se isso se confirmar, o preço do suíno pode chegar a R$ 2,90.

As justificativas para essas reduções são a retração no mercado interno e os prejuízos causados pela operação carne fraca.