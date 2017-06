Os traficantes fugiram do local do acidente na época, e não foram localizados

A Polícia Civil deverá entregar nas próximas horas ao Poder Judiciário o inquérito

sobre a apreensão de grande quantidade de maconha no interior de Piratuba. A informação

foi repassada pelo delegado da comarca de Capinzal, José Sérgio de Castilho. Segundo ele,

após várias diligências realizadas por policiais da delegacia de Piratuba, não foi possível

identificar o condutor do veículo. “Foram feitas várias diligências no sentido de identificar o

condutor, colhidas imagens das câmeras da barragem, tentadas outras imagens, mas,

infelizmente não conseguimos a identificação”, detalhe o delegado.



Castilho reitera que o veículo abandonado pelos traficantes foi totalmente adulterado, e,

além disso, tinha registo de furto/roubo. A seguradora será comunicada para fazer os

procedimentos e reaver a caminhonete. A droga apreendida também ficará à disposição do

Judiciário.



Saiba mais:



A caminhonete apreendida pela Polícia Militar com quase 150 kg de maconha no dia 16 de

abril em Piratuba foi totalmente adulterada. Segundo as informações a Mitsubishi L­200,

além de estar com placas frias, estava com numeração de chassis, vidros, etiquetas e motor

adulterados. O chassi teve a numeração original suprimida e posteriormente remarcada a

fim de que parecesse “quente”, ou seja, sem restrições. A constatação só foi possível após a

aplicação de reagente por peritos do IGP de Joaçaba que revelou a numeração original.

A caminhonete apresenta registro de furto/roubo no dia 28 de agosto de 2016 em Penha/SC.

A placa original é AWM­9714 de Curitiba/PR. Através da apuração da originalidade do veículo

a polícia pôde chegar ao proprietário.



Os traficantes capotaram o veículo durante a madrugada na SC­135, no interior de Piratuba.

A caminhonete capotou em uma ribanceira e parou próxima ao lago da Usina Hidrelétrica

Machadinho. Um agricultor das proximidades saía de casa para alimentar o gado quando

avistou o veículo acidentado. No local, a PM apreendeu 147,900 kg de maconha. A droga

estava embalada em tabletes prontos para comercialização. Buscas foram feitas com auxílio

do helicóptero Águia da PM nas regiões de Zonalta e Linha São Paulo, mas os suspeitos não

foram localizados.

Fonte - Michel Teixeira Notícias