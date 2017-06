Itá, Irani e Xavantina foram contemplados com recursos. Liberação foi no começo desse mês e dinheiro já está na conta.

Três municípios da região foram contemplados com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Jorginho Mello, do PR de Santa Catarina. Conforme informações, esse recurso já está na conta das prefeituras. O município de Itá teve a liberação de R$ 175.500 para serem investidos na infraestrutura turística. Já Irani recebeu R$ 122.925 para a infraestrutura urbana. Por fim, Xavantina foi contemplada com 128.700 para aquisição de equipamentos agrícolas para atender os pequenos produtores rurais.