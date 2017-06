Irani inicia as audiências do Plano Plurianual na próxima semana

A Prefeitura de Irani vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 26, as audiências públicas de elaboração do Plano Plurianual, 2018-2021. Serão nove reuniões no total. Alguns encontros serão realizados na cidade e outros no interior. O objetivo é coletar informações e sugestões dos munícipes, para a elaboração do plano de políticas públicas para os próximos anos.

Na segunda-feira a audiência será realizada no Centro Comunitário de Linha Caroveira, às 14h, onde devem participar os moradores da comunidade e também os de Linha Passo Maciel e Linha Pipo X. Já na terça-feira, dia 27, um encontro acontece em Linha Gorete, às 14h. Além dos moradores locais, os das comunidades das Linhas São Vicente, Alto Cascalho , São Valentim e Procópio também devem marcara presença. Mais tarde, outra audiência acontece na Câmara de Vereadores para os moradores dos Bairros Zampieri, Grisa e Nossa Senhora Aparecirda.

Na quarta-feira é a vez dos moradores de Linha Alto Engano, Linha Cordeiro, Lageado da Anta, Linha Oro e Linha Toldinho participarem da audiência que será realizada às 14h e Alto Engano. Na quinta-feira, no mesmo horário, o encontro para a definição de prioridades acontece em Linha Vista Alegre e reúne os moradores locais e os de Pingador, Linha Moinho Velho, Cerro Agudo e Antoniolli. Mais tarde, às 19h, os integrantes dos Bairros Bavaresco, Santo Marcon, Santo Antônio e Centro participam da reunião da Câmara.

Na sexta-feira, dia 30, em Linha Casagrande, os moradores darão as sugestões para o planejamento, em conjunto com as comunidades de Linha União e Linha Aparecida.

Os demais encontros ficam para o mês seguinte. Na quarta-feira, dia 05, às 14h, a audiência acontece em Linha Guarani. Os integrantes de Pigosso e Lageado do Meio também participam. A apresentação final será realizada no dia 27 de julho, na Câmara, às 19h.