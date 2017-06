Uma colisão envolvendo um automóvel e um caminhão provocou a morte de dois homens no início da tarde desta quinta-feira, dia 22, na BR-282 em Faxinal dos Guedes. O acidente foi entre um Fiat Uno e uma caçamba Ford Cargo.



As vítimas fatais estavam no veículo de passeio, com placas de Faxinal dos Guedes. No entanto, na targeta da placa consta que o automóvel é de Chapecó, mesmo município de emplacamento da caçamba.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas as duas pessoas que ocupavam o veículo morreram ainda no local. O Uno acabou capotando e parou com as rodas viradas para cima, já nas margens da rodovia federal.

Segundo os bombeiros, outras quatro pessoas que estavam no carro foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no Hospital Regional São Paulo de Xanxerê. A equipe informou que uma delas estava em estado grave.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para realizar os levantamentos da tragédia. As causas do acidente ainda não foram confirmadas. Também não havia informações oficiais sobre a identidade das vítimas até a última atualização desta notícia.

(Fonte: Oeste Mais)