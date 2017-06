No infantil, o CAC ficou na oitava colocação. Na juvenil, em 10º colocado.

Concórdia fora da semifinal do Campeonato Catarinense de Base da Série B

O Concórdia Atlético Clube não conseguiu avançar para a semifinal do Campeonato Catarinense da Série B, categorias de Base. Pelo Infantil, o CAC ficou na oitava colocação, com seis pontos. Pelo Juvenil, na décima posição, com quatro pontos conquistados em toda a primeira fase.