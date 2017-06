O Polo da Chapecoense, sediado em Arabutã, estará participando da primeira competição no próximo mês. Trata-se da Segunda Edição da Copinha Verde e Branca, que será em Chapecó, no CT Água Amarela. O torneio é disputado entre todas as escolinhas da Chapecoense, no Oeste do Estado. O Polo de Arabutã estará competindo nas categorias sub-7 e sub-9.