As disputas do atletismo encerraram nesta quarta-feira, 21, a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) de 15 a 17 anos. Esta foi a edição com maior número de equipes inscritas representando 16 escolas e oito municípios de abrangência da ADR de Seara. Os jogos iniciaram na segunda-feira, 12, com as modalidades de badminton, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol, vôlei de areia, e xadrez nos naipes masculino e feminino.

Os vencedores vão representar as escolas na Etapa Seletiva que no mês de agosto, disputando vaga para o Estadual com os campeões de cada modalidade das Regionais de Concórdia e Joaçaba.

“Neste ano a participação foi surpreendente. Isto demonstra a importância dos eventos esportivos, sendo esta participação o resultado do comprometimento de toda comunidade escolar e das ações que a Gerência de Educação realiza para proporcionar condições e materiais para que as escolas preparem as equipes”, destaca o integrador educacional Paulo Roberto Dalla Valle.

Os Jogos Escolares são promovidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fesporte, das ADRs, escolas e prefeituras municipais.

Classificados para Etapa Seletiva

Futsal Feminino: EEB. Pe. Izidoro Benjamim Moro de Lindóia do Sul

Futsal Masculino: EEB. Luiz Sanches Bezerra da Trindade de Xavantina

Handebol Feminino: EEB. Raimundo Corrêa de Seara

Handebol Masculino: EEB. Benjamim Carvalho de Oliveira de Ipumirim

Voleibol Feminino: EEB. Gen. Liberato Bittencourt de Itá

Voleibol Masculino: EMEB. Valentin Bernardi de Itá

Vôlei de Praia Feminino: EEB. Gen. Liberato Bittencourt de Itá

Vôlei de Praia Masculino: EEB. Gen. Liberato Bittencourt de Itá

Classificados para Etapa Estadual

Badminton Feminino: Tainara Keila Koschenski – EEF. Giacomo Savaris de Ipumirim

Badminton Masculino: Christyan Oldoni Goeten – EEB. Rosina Nardi de Seara

Tênis de Mesa Feminino: Michele Furhmann – Casa Familiar Rural / EEB. Rosina Nardi de Seara

Tênis de Mesa Masculino: Bruno Cousseau – EEB. Arabutã

Xadrez Feminino: Gabriel Alflen Bender – EEB. Raimundo Correa de Seara

Xadrez Masculino: Maria Eduarda Hoff – EEB. Raimundo Correa de Seara

Atletismo Masculino

100 metros rasos: Henrique Schneider da EEB Benjamim Carvalho de Oliveira;

200 metros rasos: Junior Waslawick da EEB Arabutã;

400 metros rasos: Junior Waslawick da EEB Arabutã;

800 metros rasos: Elias Deuner da EEB Arabutã;

3000 metros rasos: Lucas Domingos Tebaldi da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro;

110 metros com barreiras: Mateus Schaiber da EEB Prof. Neusa Bernardina Lemes Marques;

Arremesso de peso: Nataniel Scheifler da EEB Marcolino Pedroso;

Lançamento de dardo: Mateus Cerutti do NEM João Canton;

Lançamento de disco: Aguinaldo Naibo da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro;

Salto em altura: Vitor Lamonatto Raimundi da EMEB Valentim Bernardi;

Salto em distância: Jean Carlos Frare da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro;

Salto triplo: Cesar Seghetto da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro;

Atletismo Feminino

100 metros rasos: Tainara Verza da EEB Rosina Nardi;

200 metros rasos: Daniela Aline de Souza da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro;

400 metros rasos: Fernanda Dreher do NEM João Canton;

800 metros rasos: Brenda Stopassola da EEB Benjamim Carvalho de Oliveira;

100 metros com barreiras: Caiani Demetrio da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro;

Arremesso de peso: Emily Soares Castro do NEM João Canton;

Lançamento do dardo: Jailce Sara Bures do NEM João Canton;

Lançamento do disco: Emily Soares Castro da NEM João Canton;

Salto em Altura: Leticia Barbosa do NEM João Canton;

Salto em Distância: Caiani Demetrio da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro;

Salto triplo: Daniela de Souza da EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).